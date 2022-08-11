В России предложили рассчитывать МРОТ по-новому

Профсоюзы предложили рассчитывать МРОТ от потребительской корзины

Профсоюзы предлагают вернуться к расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ) от потребительской корзины, то есть расходов людей, а не от их доходов, заявил РИА Новости о новой инициативе зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Также профсоюзы выступают за повышение МРОТ, но конкретные цифры не называются. Ранее партия ЛДПР предложила поднять минимальный размер оплаты труда в два раза — до 30 тысяч рублей, сделать это планируют с 1 января 2023 года.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который уже внесли в Госдуму.

На реализацию может потребоваться 1,16 триллиона рублей. Федеральный бюджет не сможет обеспечить повышение МРОТ до 30 тысяч рублей, уверен экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это будет ударом по бюджету, сказал он «Москве 24».