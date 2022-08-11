Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Голый мужчина с мачете напал на незнакомца и потребовал одежду

В США голый мужчина с мачете напал на геодезиста и потребовал одежду

Во Флориде, США, обнаженный мужчина, вооруженный мачете, напал на незнакомца. Об этом сообщает ClickOrlando.

По данным полиции округа Волуси, инцидент произошел в понедельник, 8 августа. Голый неизвестный мужчина собирал плоды с пальмы, пока не заметил работающего поблизости геодезиста. Он схватил мачете, бросился к нему и потребовал отдать одежду, телефон и бумажник. Когда тот начал раздеваться, обнаженный мужчина бросил в него мачете и скрылся. Нож слегка задел руку, но не нанес серьезных повреждений.

Затем обнаженный мужчина сел в машину и уехал. Его засекли с вертолета на одной из заправок. Он вышел на дорогу, после чего вернулся на обочину и начал отжиматься. В итоге его удалось поймать и взять под стражу.

Материалы по теме:
У каждого дела запах особый Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
У каждого дела запах особыйDaily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
21 февраля 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Мужчина обвиняется в попытке ограбления с применением оружия и в нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев. Его имя не раскрывается, но известно, что он уже был судим ранее за похищение человека, хранение наркотиков и нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в американском округе Питтсильвания, штат Вирджиния, очевидец снял на видео погоню голого мужчины за полицейским. Патрульный остановил его с помощью перцового баллончика.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Названы западные страны-противники запрета на выдачу виз россиянам
Голый мужчина с мачете напал на незнакомца и потребовал одежду
Евро превысил 63 рубля
Российский депутат подрался с эвакуаторщиком у метро и попал на видео
Елена Перминова прокомментировала слухи о пластических операциях
Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных отелях Сочи в бархатном сезоне
Мэр Берлина пообещала пранкерам помочь организовать гей-парад в Киеве
Ворвавшуюся в эфир экс-сотрудницу Первого канала отправили под домашний арест
Россиянину выстрелили в половые органы во время поисков пятилетней дочери
Россиянам дали советы по покупке жилья в курортном регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.