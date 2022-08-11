Пожарные в Британии оказались не готовы к аномальной жаре

Пожарные в Британии предупредили, что службы оказались не готовы к жаркой погоде

Союз пожарных бригад в Великобритании предупредил, что службы оказались не готовы к повышенной пожароопасности из-за аномально жаркой погоды. Сложности связаны с сокращением штата, сообщает The Guardian.

Из-за экстремальных температур в Англии произошли пожары, повредившие десятки домов. Пожарные назвали возгорания ужасными, отметив, что службы оказались не готовы к подобным температурам и скорости распространения огня. Они страдают от нехватки персонала.

«С 2010 года у нас было сокращено более пятой части штата сотрудников, это более 11,5 тысячи пожарных. Тем не менее мы все регулярнее просим их справляться с такими экстремальными погодными явлениями», — заявил Риккардо ла Торре из Союза пожарных.

Отсутствие подготовки угрожает жизни сотрудников бригад, некоторые пожарные уже были ранены и попали в больницу. Ла Торре также отметил, что бригады не могут быстро добираться до очагов возгорания, из-за чего дома и инфраструктура сгорают дотла.

Ранее геологии предупредили, что скалы на южном побережье Англии могут обвалиться из-за экстремальной жары. Обрушения объясняют тем, что глиноподобные компоненты отложений из-за высоких температур теряют влагу и сжимаются. Обвалы также связывают с эрозией и выветриванием.