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В Рязани представят новый пешеходный маршрут

Пешеходный маршрут длиной более 10 километров разработают в Рязани

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Рязани представят новый пешеходный маршрут длиной более 10 километров. О разработке нового маршрута, который будет включать посещение кремля, лесопарковой зоны и парка культуры и отдыха, рассказал врио губернатора Павел Малков, его слова передает ТАСС.

Рассказывая об имеющихся планах в ходе прямого эфира, который транслировался на странице правительства области «ВКонтакте», Малков отметил, что проект находится в разработке. «Он (маршрут — прим. «Ленты.ру») должен охватить лесопарк, набережную, кремль, потом — большой пешеходный маршрут через Лыбедский бульвар и завершиться в центральном парке культуры и отдыха», — пояснил врио губернатора.

По его словам, с помощью маршрута власти надеются привлечь внимание жителей и гостей города к главной достопримечательности Рязани — кремлю.

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Варвара Кошечкина
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