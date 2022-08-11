Пешеходный маршрут длиной более 10 километров разработают в Рязани

В Рязани представят новый пешеходный маршрут длиной более 10 километров. О разработке нового маршрута, который будет включать посещение кремля, лесопарковой зоны и парка культуры и отдыха, рассказал врио губернатора Павел Малков, его слова передает ТАСС.

Рассказывая об имеющихся планах в ходе прямого эфира, который транслировался на странице правительства области «ВКонтакте», Малков отметил, что проект находится в разработке. «Он (маршрут — прим. «Ленты.ру») должен охватить лесопарк, набережную, кремль, потом — большой пешеходный маршрут через Лыбедский бульвар и завершиться в центральном парке культуры и отдыха», — пояснил врио губернатора.

По его словам, с помощью маршрута власти надеются привлечь внимание жителей и гостей города к главной достопримечательности Рязани — кремлю.

Ранее аналитики назвали авианаправления России с самыми подешевевшими билетами на август — снижение цен составило от 14 до 54 процентов.