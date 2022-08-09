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Названы авианаправления России с самым заметным снижением цен

«Туту.ру»: в августе больше всего подешевели авиабилеты в Анадырь и Благовещенск

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Аналитики назвали авианаправления России с самыми подешевевшими билетами на август — снижение цен составило от 14 до 54 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поездок «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что больше всего (на 54 процента) подешевели авиабилеты из Москвы в Анадырь. Так, если в августе 2021 года средний чек на проездные документы составлял 39,5 тысячи рублей, то в 2022-м — 18,1 тысячи. Также заметное падение стоимости (на 49 процентов) наблюдается на перелет по маршруту Южно-Сахалинск — Благовещенск (10,2 тысячи рублей вместо 5,2 тысячи).

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Тройку лидеров замыкает проезд из Москвы в Ханты-Мансийск на самолете (средний чек упал на 40 процентов), который сейчас стоит 7,4 тысячи рублей вместо 12,3 тысячи. Также специалисты отметили снижение стоимости авиабилетов из Читы в Хабаровск на 34 процента и из Нижнего Новгорода в Мурманск — на 33 процента.

Кроме того, на 24-27 процентов стало в среднем дешевле летать по направлениям Петропавловск-КамчатскийВладивосток, КрасноярскИркутск и Москва —Архангельск. На 17-19 прцоентов сократились средние чеки за перелет по маршрутам Москва — Омск, Новосибирск — Минеральные Воды, Хабаровск — Сочи, Тюмень — Ноябрьск, Москва — Петропавловск-Камчатский и Москва —Томск.

Ранее стало известно, что Переславль-Залесский, Александров и Струнино названы самыми бюджетными направлениями для путешествий на поезде в августе 2022 года. Так, билеты до Переславля-Залесского из Москвы обойдутся в 356 рублей в одну сторону, до Александрова — в 381 рубль, а до Струнино — в 410 рублей.

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Валентина Процкова
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