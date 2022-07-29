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Названы самые бюджетные направления для путешествий на поезде

«Туту.ру»: билеты на поезд из Москвы в Переславль-Залесский обойдутся в 356 рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Переславль-Залесский, Александров и Струнино названы самыми бюджетными направлениями для путешествий на поезде в августе 2022 года. Такие данные предоставили аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, билеты до Переславля-Залесского из Москвы обойдутся в 356 рублей в одну сторону, до Александрова — в 381 рубль, а до Струнино — в 410 рублей.

В пятерку недорогих направлений также вошли Балабаново (480 рублей) и Кольчугино (533 рубля). Кроме того, путешественники могут купить билеты в Смоленск за 998 рублей, в Ростов Великий за 978 рублей и во Владимир за 962 рубля.

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Из Санкт-Петербурга дешевле всего можно уехать в Сальцы и Торбино, куда билеты стоят 570 и 604 рубля соответственно. Среди других направлений — Новгород Великий (703 рубля), Лахденпохья (729 рублей) и Сортавала (804 рубля).

Ранее в РЖД объявили о запуске дополнительных поездов на юг России. Составы будут курсировать до конца летнего сезона по наиболее востребованным направлениям: Уфа — Имеретинский Курорт, Адлер — Москва и КазаньАнапа.

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Мария Гейн
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