В России запустят дополнительные поезда на юг страны

РЖД планирует запустить не менее тысячи дополнительных поездов на юг России летом

РЖД планирует дополнительно запустить не менее тысячи поездов на юг России летом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В холдинге отметили, что всего в летний туристический сезон планируется перевезти в южные регионы страны около десяти миллионов пассажиров. «Высокий спрос на поезда дальнего следования сохраняется. Активнее всего раскупаются билеты в направлении юга России», — добавили в пресс-службе.

Так, составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Уфа — Имеретинский курорт (с 31 июля до 15 сентября), Адлер — Москва (с 6 августа до 10 сентября) и Казань — Анапа (с 7 августа до 14 сентября). Также в РЖД рассматривают возможность назначить в ближайшее время дополнительные поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска в Имеретинский курорт.

Ранее сообщалось, что отечественные туристы в 2022 году стали чаще отправляться в путешествия в железнодорожные круизы. Согласно данным аналитиков, на железнодорожный круиз или экскурсионный тур с железнодорожной перевозкой по стране от туроператора «РЖД Тур» приходится каждая 12-я купленная путевка.