В России запустят дополнительные поезда на юг страны
РЖД планирует дополнительно запустить не менее тысячи поездов на юг России летом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В холдинге отметили, что всего в летний туристический сезон планируется перевезти в южные регионы страны около десяти миллионов пассажиров. «Высокий спрос на поезда дальнего следования сохраняется. Активнее всего раскупаются билеты в направлении юга России», — добавили в пресс-службе.
Так, составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Уфа — Имеретинский курорт (с 31 июля до 15 сентября), Адлер — Москва (с 6 августа до 10 сентября) и Казань — Анапа (с 7 августа до 14 сентября). Также в РЖД рассматривают возможность назначить в ближайшее время дополнительные поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска в Имеретинский курорт.
Ранее сообщалось, что отечественные туристы в 2022 году стали чаще отправляться в путешествия в железнодорожные круизы. Согласно данным аналитиков, на железнодорожный круиз или экскурсионный тур с железнодорожной перевозкой по стране от туроператора «РЖД Тур» приходится каждая 12-я купленная путевка.