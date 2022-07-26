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В России запустят дополнительные поезда на юг страны

РЖД планирует запустить не менее тысячи дополнительных поездов на юг России летом

Фото: Shutterstock

РЖД планирует дополнительно запустить не менее тысячи поездов на юг России летом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В холдинге отметили, что всего в летний туристический сезон планируется перевезти в южные регионы страны около десяти миллионов пассажиров. «Высокий спрос на поезда дальнего следования сохраняется. Активнее всего раскупаются билеты в направлении юга России», — добавили в пресс-службе.

Так, составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Уфа — Имеретинский курорт (с 31 июля до 15 сентября), АдлерМосква (с 6 августа до 10 сентября) и КазаньАнапа (с 7 августа до 14 сентября). Также в РЖД рассматривают возможность назначить в ближайшее время дополнительные поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска в Имеретинский курорт.

Ранее сообщалось, что отечественные туристы в 2022 году стали чаще отправляться в путешествия в железнодорожные круизы. Согласно данным аналитиков, на железнодорожный круиз или экскурсионный тур с железнодорожной перевозкой по стране от туроператора «РЖД Тур» приходится каждая 12-я купленная путевка.

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Валентина Процкова
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