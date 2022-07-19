Россияне массово заинтересовались новым форматом путешествий по стране

АТОР: россиян привлекают железнодорожные круизы на Кавказ и в Карелию

Российские туристы стали чаще отправляться в железнодорожные круизы в 2022 году. О массовом спросе сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным федеральной сети турагентств «1001 тур», на железнодорожный круиз или экскурсионный тур с железнодорожной перевозкой по стране от туроператора «РЖД Тур» приходится каждая 12-я купленная путевка. Интерес к путешествиям на поезде проявляют в основном семейные пары без детей — в первую очередь их привлекают новизна и комфортность нового формата.

Наибольшей популярностью пользуются круизы на Кавказ и в Карелию. Например, на «Жемчужину Кавказа» приходится почти 80 процентов заявок — тур на семь дней с посещением Нальчика, Грозного, Дербента, Кисловодска и Пятигорска обойдется от 63,7 тысячи рублей на человека. На втором месте оказался «Карельский вояж» с посещением горного парка Рускеала — четырехдневное путешествие на поезде выйдет от 38,3 тысячи рублей на человека.

Также востребован и семидневный гастрономический тур на Кавказ — от 109 тысяч рублей, и трехдневный эксклюзивный VIP-тур от «Рускеальского Экспресса» — от 42 тысяч рублей. Кроме того, россиянам интересны круизы в Белоруссию с посещением Гродно или Бреста — от 27 тысяч и 30,5 тысячи рублей соответственно, а также «Серебряный Маршрут» по Великому Новгороду и Рыбинску — от 16,8 тысячи рублей.

Ранее в июле россиянам назвали стоимость отдыха в санаториях Кавказа. Путевка на неделю для двоих с лечением и трехразовым питанием в бюджетных объектах обойдется в 32,4 тысячи рублей на одного.