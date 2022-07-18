Россиянам назвали стоимость отдыха в санаториях Кавказа

АТОР: стоимость размещения в санаториях Кавминвод начинается от 2,5 тысячи рублей в сутки

Представители туристической отрасли заявили о росте цен на отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным компании «ВЕДИ Групп», в августе и сентябре стоимость размещения начинается от 2,5 тысячи рублей за человека в сутки в двухместном номере.

В «Мультитуре» сообщили, что путевка на неделю для двоих с лечением и трехразовым питанием в бюджетных объектах обойдется в 32,4 тысячи рублей на одного. Проживание в санаториях среднего уровня стоит дороже — от 60 до 90 тысяч рублей без учета транспортных расходов.

Кроме того, специалисты предупредили о высоком спросе на оздоровительный отдых в текущем сезоне — загруженность кавказских санаториев достигает 80-100 процентов в ближайший месяц.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» и вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, в основном такой формат путешествий предпочитают туристы старше 65 лет, при этом 80 процентов отдыхающих на Кавминводах — женщины.

«Из-за пандемии ограничения для этой аудитории туристов были особенно неприятными, и теперь, когда все они отменены, люди спешат вернуться к привычному образу жизни, в том числе снова массово поехали в санатории», — пояснил эксперт.

Чтобы успеть забронировать номера в популярных санаториях Кавказа, россиянам посоветовали планировать отдых заранее — как минимум за полгода до даты заезда.

Ранее в июле Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предупредила о повышении стоимости проживания в российских отелях. Больше всего (на 10,3 процента) за первое полугодие 2022 года выросла цена за проживание в четырех- и пятизвездочных гостиницах.