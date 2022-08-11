Российский губернатор сообщил о 25 прилетах во время обстрела ВСУ

Губернатор Старовойт заявил о 25 прилетах во время обстрела поселков Глушковского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 25 прилетах во время очередного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных поселков Глушковского района. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам главы российского региона, поселки Теткино и Попово-Лежачи пережили сегодня свыше 25 прилетов во время обстрела ВСУ.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрелов двух граничащих с Украиной поселков. Он рассказал, что основной удар пришелся на поселок Попово-Лежачи, где оказались повреждены гражданские объекты, сельскохозяйственная техника, гараж и несколько автомобилей.

В Курской области до 23 августа продлен режим желтого (высокого) уровня террористической опасности. По словам губернатора, в регионе есть высокие риски работы украинских диверсионно-разведывательных групп.