Власти показали последствия обстрелов граничащих с Украиной российских поселков

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры с последствиями обстрела со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрелов двух граничащих с Украиной поселков. Соответствующие кадры глава российского региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, основной удар со стороны Украины пришелся на поселок Попово-Лежачи, где оказались повреждены гражданские объекты, сельскохозяйственная техника, гараж и несколько автомобилей.

«Также в поселке повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, которые устанавливают нанесенный противником ущерб», — добавил представитель власти.

Об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселков Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе стало известно утром 11 августа.

В Курской области до 23 августа продлен режим желтого (высокого) уровня террористической опасности. По словам Старовойта, в регионе есть высокие риски работы украинских диверсионно-разведывательных групп.