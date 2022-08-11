Российский губернатор сообщил об обстрелах граничащих с Украиной поселков

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле приграничных поселков в Глушковском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают приграничные поселки в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, ВСУ атаковали населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи. Старовойт пообещал сообщить подробности обстрела позднее.

Ранее стало известно об обстреле позиций пограничников в Глушковском районе Курской области. По данным Baza, Украина атаковала приграничный район в среду, 10 августа. Пострадали три пограничника, их позиции обстреляли минометными снарядами неустановленного калибра.

Курская область на юго-западе и западе граничит с Сумской областью Украины. Из-за этого в российском регионе действует высокий уровень террористической опасности. Власти продлили подобный режим на территории области до 23 августа.