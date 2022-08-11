Летящий экстремально низко самолет распугал туристов на пляже и попал на видео

В Греции самолет пролетел прямо над головами отдыхающих при посадке и попал на видео

В Греции самолет авиакомпании Wizz Air пролетел в нескольких метрах над головами отдыхающих при заходе на посадку. Экстремальное приземление попало на видео, которое опубликовал YouTube-канал GreatFlyer.

По данным Mirror, инцидент произошел возле аэропорта Александрос Пападиамантис на острове Скиатос. Несколько групп туристов собрались у берега моря, чтобы запечатлеть на камеру посадку воздушного судна.

На размещенных в сети кадрах видно, как самолет сначала снижается над морем, а потом пролетает прямо над головами испуганных людей, которые поспешили отбежать в сторону. Также можно заметить, что взлетно-посадочная полоса начинается сразу за спинами путешественников.

Эффектный заход на посадку впечатлил пользователей сети. «Пилоты лоукостеров делают это специально?», «Почему нельзя огородить эту зону, это ведь опасно», «Как вы думаете, сколько зрителей нуждались после этого в новых штанах?» — поинтересовались подписчики.