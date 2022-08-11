Раскрыта стоимость новой квартиры экс-супруга Ксении Бородиной

Риелтор Караваев: экс-супруг Бородиной Курбан Омаров купил квартиру за 150 млн рублей

Экс-супруг российской телеведущей Ксении Бородиной, предприниматель Омар Курбанов, купил квартиру более чем за сто миллионов рублей. Стоимость его нового жилья раскрыл риелтор Роман Караваев, оценку эксперта передает Telegram-канал «Звездач».

Караваев отметил большую площадь квартиры и впечатляющий вид из окон. Он считает, что объект находится на окраине города или недалеко от МКАДА. «В последнее время звезд шоу-бизнеса потянуло к тривиальному методу пиара через хвастовство своей недвижимостью, и этот случай вряд ли оригинальный. Квартира Курбана стоит не более 150 миллионов рублей», — заключил риелтор.

Дизайнер Зульфия Даева указала на наличие в интерьере эксклюзивных и сделанных по эскизам дизайнера элементов. Из этого можно сделать вывод, что для квартиры разрабатывался дизайн-проект, средняя стоимость которого в Москве составляет пять тысяч рублей за квадратный метр. Ремонт также удорожают радиальные перегородки с декоративными панелями, шпонированные панели в спальне, реечные фасады на тумбе и встроенные смесители в душевой

Омаров рассказал о переезде в новую квартиру ранее в августе. Он поделился фото, на котором ему помогает с упаковкой вещей бывшая супруга Алла Воденко.