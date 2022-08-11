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Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом

Independent: на день рождения 106-летней британки Норы Шоу пришел официант без одежды

Фото: Yahoo News Network

Долгожительница Нора Шоу из города Линкольн, Великобритания, отпраздновала свой 106-й день рождения с почти голым официантом. Об этом сообщает Independent.

Женщина живет в доме престарелых Tennyson Wharf в британском регионе Восточный Мидленд с 2021 года. В день рождения Шоу удивил 32-летний официант Эдди Беттеридж, который пришел поздравить ее лишь в фартуке и галстуке.

По словам британки, больше всего ее поразило не отсутствие одежды на мужчине, а то, что на его груди не было волос. «Я никогда не видела ничего подобного», — призналась она.

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Беттеридж, который работает в агентстве Butlers in the Buff, ухаживал за женщиной, подавая ей сэндвичи, пирожные и шампанское.

Необычный сюрприз устроила 67-летняя дочь долгожительницы. Идея пригласить Беттериджа пришла к ней после того, как Шоу в шутку сказала, что хочет, чтобы на ее празднике был «красивый мужчина».

«День рождения получился как у взрослых. Очень особенный. Не каждый день тебе исполняется 21 год с небольшим», — пошутила Шоу.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Суффолк сотрудники дома престарелых исполнили мечту одной из женщин, вызвав ей стриптизера. Женщина призналась, что выступление стриптизера помогло ей снова почувствовать себя молодой.

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Алиса Удовик
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