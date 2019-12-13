Стриптизер станцевал для пожилой британки в доме престарелых и исполнил ее мечту

В британском графстве Суффолк сотрудники дома престарелых исполнили мечту одной из женщин, вызвав ей стриптизера. Об этом пишет издание The Sun.

В учреждении есть «дерево желаний», на котором постояльцы могут оставлять записки со своими самыми заветными мечтами. Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, попросила, чтобы к ней приехал стриптизер в костюме пожарного и станцевал. Сотрудники дома престарелых пошли на встречу Джоан и исполнили ее просьбу.

«Мне казалось, что он был невероятным. Если бы он мог приезжать к нам каждый день!» — восхитилась Джоан. Она призналась, что выступление мужчины помогло ей снова почувствовать себя молодой.

Сотрудники дома престарелых рассказали, что большинство ожидает, что в учреждении люди будут просто смотреть телевизор или вязать. Однако они стараются сделать так, чтобы жизнь пожилых была такой же интересной и разнообразной.

Ранее в доме престарелых в британском городе Колчестер 11 бабушек устроили вечеринку с голыми официантами. Идея мероприятия появилась у 89-летней Джоан Корп, захотевшей «мужчину».

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