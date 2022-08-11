После стрельбы в Пермском госуниверситете возбудили дело о мошенничестве

Следователи возбудили дело о мошенничестве из-за систем безопасности госуниверситета Перми

Следственный комитет России (СКР) расследует дело о мошенничестве со средствами Пермского госуниверситета, где 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, убив шесть человек. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает «Ъ».

По данным издания, речь идет о выделенных на систему автоматической пожарной сигнализации, организации и управления эвакуацией средствах. Выяснилось, что система безопасности не передает сигнал на пульт экстренных служб. Следователи выясняют, как осуществлялись поставка и монтаж систем видеонаблюдения и удаленного доступа.

Установлено, что в результате приемки и оплаты работ бюджету был причинен ущерб на сумму более 18,3 миллиона рублей, большую часть из которых (13,86 миллиона рублей) университет получил в качестве субсидии из федерального бюджета.

20 мая сообщалось, что после стрельбы в пермском вузе в отношении ректора Дмитрия Красильникова, первого проректора Павла Блуся и зампреда антикоррупционной комиссии вуза Михаила Мухачева возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Утром 20 сентября 2021 года 18-летний Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему была ампутирована нога, а также проведена операция на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.