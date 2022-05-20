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После стрельбы в Пермском госуниверситете против руководства вуза возбудили дело

После стрельбы в пермском вузе в отношении ректора и проректора возбудили уголовное дело

Фото: Ольга Домская / РИА Новости

После нападения на Пермский госуниверситет 18-летнего Тимура Бекмансурова и устроенной там стрельбы Следственный комитет России (СКР) завел новое уголовное дело. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает Ura.ru.

По данным издания, дело возбуждено в отношении ректора Дмитрия Красильникова, первого проректора Павла Блуся и зампреда антикоррупционной комиссии вуза Михаила Мухачева. Всех троих обвиняют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В СКР полагают, что указанные лица ответственны за плохую охрану Пермского госуниверситета, в частности, им вменяются проблемы в работе системы оповещения.

26 апреля генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что проверки в российских школах выявили случаи умышленного нарушения безопасности практически в каждом регионе.

Утром 20 сентября 2021 года 18-летний Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему была ампутирована нога, а также проведена операция на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.

14 октября Дзержинский районный суд Перми арестовал Бекмансурова на выездном заседании в больнице.

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Владимир Седов
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