Пьяная россиянка до смерти забила трехмесячного сына из-за плача

В Екатеринбурге осудят женщину, до смерти забившую своего трехмесячного сына из-за плача

В Екатеринбурге перед судом предстанет 38-летняя женщина, которая в марте этого года до смерти забила своего сына. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, россиянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, одним ударом сломала ребенку челюсть, после чего нанесла ему еще девять ударов рукой в голову. В результате младенец получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Источник издания KP.RU сообщил, что мать убила своего трехмесячного сына из-за плача, который ее раздражал. При этом женщина пыталась скрыть избиение младенца и заявила, что он задохнулся после того, как отрыгнул, поев смесь из бутылочки.

Россиянку обвиняют по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда малолетнему, повлекшего его смерть») и пункту «в» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение малолетнему не опасного для жизни вреда средней тяжести, повлекшего длительное расстройство здоровья») УК РФ. Женщине, у которой есть еще двое детей, грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее жительница Новосибирской области также убила своего ребенка из-за плача. Она не могла успокоить младенца, из-за чего разозлилась и с силой кинула его на диван. В результате ребенок получил травмы, от которых скончался на месте.