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Россиянка одним броском убила шестимесячного ребенка из-за плача

Жительница Новосибирской области убила младенца, бросив его на диван из-за плача
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Жительница Новосибирской области обвиняется в убийстве своего шестимесячного ребенка из-за плача. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По информации ведомства, это произошло 17 июня в городе Барабинске. Россиянка не могла успокоить младенца, из-за чего с силой кинула его на диван. В результате одного броска ребенок получил травмы, от которых скончался на месте.

Женщина полностью признала свою вину, отмечает ведомство. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Это не первый случай, когда россияне убивают своих детей из-за плача. В мае жительница Тверской области до смерти избила грудную дочь, которая капризничала в ночное время. Женщина ударила ребенка головой о детскую кроватку, после чего нанесла младенцу несколько ударов кулаком в спину. Ранее в больнице Тувы скончалась 9-месячная девочка, поступившая в медучреждение в состоянии комы. Позже выяснилось, что перед этим отец избил ее за плач.

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Константин Лысяков
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