Россиянка до смерти избила грудную дочь из-за плача ночью

В Тверской области женщина до смерти избила грудную дочь из-за плача в ночное время

Жительница Тверской области до смерти избила грудную дочь, которая плакала в ночное время. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел 30 мая в поселке Калашниково. По версии следствия, 25-летней местной жительнице не понравилось, что ее дочь 2022 года рождения громко плакала, поэтому она взяла ребенка на руки и ударила головой о детскую кроватку. После этого мать нанесла младенцу несколько ударов кулаком в спину. От полученных травм девочка скончалась.

СК возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). В рамках него следователи допросили мать убитой девочки и назначили ей психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, ведомство даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Аналогичный случай произошел ранее в Туве. Там отец до смерти избил из-за плача девятимесячную дочь. В больнице ребенок впал в кому, однако позже скончался от полученных трав.