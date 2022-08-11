Додон заявил о планах Молдавии заблокировать контракт с «Газпромом»
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны планируют заблокировать контракт с «Газпромом». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, нынешний тариф на газ не покрывает закупочную цену. «Думаю, это было сделано преднамеренно, чтобы компания "Молдовагаз" не могла рассчитаться с "Газпромом"», — отметил он.
Додон также подчеркнул, что нынешний лидер страны Майя Санду и вице-премьер Андрей Спыну хотят заблокировать договор с российской компанией, чтобы покупать газ «в офшорах по непонятным схемам».
Ранее Додон, который сейчас находится под домашним арестом, предсказал коллапс и социальный взрыв в стране. Он уточнил, что осенью в Молдавии произойдет коллапс в управлении, также ожидается социальный взрыв из-за серии политических и экономических провалов нынешней власти. Додон считает, что положение дел в стране ухудшается с каждым днем, а осенью все «взорвется».