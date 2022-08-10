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Додон предсказал коллапс и социальный взрыв в Молдавии

Бывший президент Додон предсказал коллапс и социальный взрыв осенью в Молдавии
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, который сейчас находится под домашним арестом, предсказал коллапс и социальный взрыв в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что осенью в Молдавии произойдет коллапс в управлении, также ожидается социальный взрыв из-за серии политических и экономических провалов нынешней власти. Додон считает, что положение дел в стране ухудшается с каждым днем, а осенью все «взорвется».

В стране начнется волна массовых протестов, как только гражданам отправят первые платежки за отопление. «В районах, в Кишиневе, в селах появятся палаточные городки. (...) Я вас уверяю, кишиневцы будут готовить для их обитателей горячие ужины! Чтобы они протестовали против Майи Санду», — сказал он. Бывший президент заявил, что «сама госсистема не выдержит с таким правлением» и «просто распадется».

Додон также предположил, что это все это может произойти и «без протестов, без того, чтобы было влияние народа извне». Политик пояснил, что Соединенные Штаты и Запад следят за событиями в Молдавии и будут пресекать попытки повлиять на республику со стороны.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоносители. В настоящее время власти призывают сократить потребление газа в зимнее время на 15 процентов. Помимо этого, президент Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений Молдавия сталкивается с серьезным ростом цен. В частности, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз. Бывший глава страны Игорь Додон призвал наладить отношения с Россией для вывода страны из кризиса.

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Варвара Кошечкина
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