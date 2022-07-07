В Молдавии призвали наладить отношения с Россией для вывода страны из кризиса

Экс-президент Молдавии Додон призвал наладить отношения с РФ для вывода страны из кризиса

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу Publika призвал власти Кишинева наладить отношения с Россией для вывода страны из кризиса. Он подчеркнул, что текущая антироссийская политика ведет государство к экономической катастрофе, передает ТАСС.

«Пропагандисты от власти убеждают, что мы не имеем право уступать России. Но нам просто нечего ей уступать, нам надо налаживать добрососедские отношения», — заявил экс-лидер.

Додон напомнил, что Сербия и Венгрия, которые территориально находятся дальше Молдавии, платят за газ в три раза меньше. Кишинев получает топливо за «огромные деньги», хотя реально мог бы договориться о цене в 250-300 долларов за тысячу кубических метров.

Бывший президент добавил, что в этом случае тариф для населения составил бы 6 леев за один кубометр (0,31 доллара), в то время как сейчас граждане платят 26 леев (1,3 доллара), а зимой стоимость возрастет до 35 леев (1,8 доллара).

По словам Додона, такова реальность, и пока Кишинев не пойдет на переговоры с Москвой, Молдавия будет «замерзать от холода зимой». Он призвал дружить с Россией, развивать стратегической партнерство и сотрудничество на верхнем уровне власти.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен — в частности, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз. По словам главы государства, в настоящее время жители страны готовы пожертвовать демократией ради безопасности и «сытого желудка».

