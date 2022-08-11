Россиянину выстрелили в половые органы во время поисков пятилетней дочери

В Подмосковье отцу выстрелили в половые органы во время поисков пятилетней дочери

В подмосковном Звенигороде 33-летний россиянин получил ранение половых органов во время поисков дочери. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает «МК».

По сведениям издания, вечером 10 августа мужчина гулял вместе с пятилетней девочкой на детской площадке. После того, как отец на какое-то время отвлекся на телефон, он обнаружил, что ребенка рядом нет. Обеспокоенный родитель стал осматривать соседние дворы, а затем пошел к реке.

На одном из участков возле частного дома он услышал детский голос, напомнивший ему голос дочери. Мужчина предположил, что его девочку могли похитить, подошел к дому и стал требовать, чтобы ему показали ребенка. Однако хозяин участка открыл окно и выстрелил в незваного гостя.

После этого мужчину госпитализировали и прооперировали, врачи диагностировали у него рану мошонки и травмы полового органа.

Позже выяснилось, что девочка решила поиграть с отцом в прятки, ушла с площадки домой, зашла в квартиру, дверь в которую не была заперта, и закрылась изнутри. Спустя время из магазина вернулась мать ребенка, которая вызвала сотрудников МЧС, чтобы те взломали дверь.

Сейчас правоохранители устанавливают личность стрелка.