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Арестович заявил о готовности стать преемником Зеленского

Ura.ru: Арестович готов выдвинуться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить действующего украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства. Об этом пишет портал Ura.ru.

Как стало известно, политик готов выдвинуться в президенты в том случае, если Зеленский не пойдет на второй срок. «Я хочу посмотреть, как это будет», — приводит издание слова Арестовича.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах заявлял бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что намерен участвовать и в президентских, и в парламентских выборах. Также Разумков отмечал, что к следующим парламентским выборам успеет создать свою политическую партию.

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Марина Совина
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