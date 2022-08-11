Арестович заявил о готовности стать преемником Зеленского

Ura.ru: Арестович готов выдвинуться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок

Советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить действующего украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства. Об этом пишет портал Ura.ru.

Как стало известно, политик готов выдвинуться в президенты в том случае, если Зеленский не пойдет на второй срок. «Я хочу посмотреть, как это будет», — приводит издание слова Арестовича.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах заявлял бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что намерен участвовать и в президентских, и в парламентских выборах. Также Разумков отмечал, что к следующим парламентским выборам успеет создать свою политическую партию.