Бывший спикер Рады вновь заявил о намерении пойти на президентские выборы

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вновь заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также о планах создать свою партию. Об этом он сказал в эфире Youtube-программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Будут выборы — потом пойдем. Я говорил, я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие», — сказал Разумков. Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, экс-спикер Рады подчеркнул, что намерен участвовать и в президентских, и в парламентских выборах. По его словам, он будет делать «то, что не удалось сделать» в 2019 году. Также Разумков добавил, что к следующим парламентским выборам успеет создать свою политическую партию.

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О намерении пойти на следующие президентские выборы Разумков уже заявлял во вторник, 23 ноября. Тогда он сказал, что пойдет «на все выборы» так как «во всех выборах принимал участие» и не намерен «нарушать эту традицию».

Ранее опрос показал, что большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Дмитрий Разумков был уволен с поста спикера Верховной Рады 7 октября 2021 года. За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у главы парламента испортились отношения с Зеленским: президент видел в спикере конкурента, а Разумков ждал момента для перехода в оппозицию.