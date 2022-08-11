Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме призвали свести все отношения с Латвией к нулю

Депутат Белик предложил убрать из повестки все отношения с Латвией

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик призвал свести все отношения с Латвией к нулю. Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимо «убрать из внешнеполитической и экономической повестки нашей страны все отношения с Латвией», подчеркнул депутат.

По словам Белика, Латвия ведет себя как преступник, выдающий себя поведением. Он напомнил, как Латвия выражала готовность принять у себя преступников с Кавказа, а также различных деятелей, призывающих к геноциду и уничтожению российской нации. «Теперь в сейме Латвии, видимо, решили с себя смыть клеймо бандитского приюта», — резюмировал депутат.

Парламент Латвии в четверг, 11 августа, официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Кроме того, Латвия призвала страны Евросоюза немедленно остановить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Банки согласились изменить условия по кредитам россиян на триллионы рублей
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Экс-супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями
Назван размер штрафа за прогулку по рельсам в московском метро
Сирийский порт Тартус назван ключевым в Морской доктрине России
В Еврокомиссии заявили об обсуждении вопроса выдачи виз российским туристам
Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.