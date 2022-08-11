В Госдуме призвали свести все отношения с Латвией к нулю

Депутат Белик предложил убрать из повестки все отношения с Латвией

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик призвал свести все отношения с Латвией к нулю. Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимо «убрать из внешнеполитической и экономической повестки нашей страны все отношения с Латвией», подчеркнул депутат.

По словам Белика, Латвия ведет себя как преступник, выдающий себя поведением. Он напомнил, как Латвия выражала готовность принять у себя преступников с Кавказа, а также различных деятелей, призывающих к геноциду и уничтожению российской нации. «Теперь в сейме Латвии, видимо, решили с себя смыть клеймо бандитского приюта», — резюмировал депутат.

Парламент Латвии в четверг, 11 августа, официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Кроме того, Латвия призвала страны Евросоюза немедленно остановить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии.