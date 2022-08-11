Зеленский призвал технологически изолировать Россию

Президент Украины Зеленский призвал запретить экспорт в Россию необходимых для ВПК деталей

Россию необходимо технологически изолировать, призвал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Во время конференции партнеров Украины из стран Северной Европы лидер страны заявил, что Европа должна запретить экспорт деталей, необходимых для военно-промышленного комплекса (ВПК) России. «Полная изоляция государства-террориста, прежде всего экономическая и технологичная, и жесткие санкции», — написал Зеленский.

Он также потребовал поставки оружия и снарядов для Украины «по максимуму». Кроме того, он попросил финансовую помощь «в достаточном объеме» и без каких-либо бюрократических блокировок.