Священника приговорили к смертной казни за убийство ребенка ради ритуала

Vanguard: пастор отрезал голову ребенку ради ритуала и получил смертный приговор

В Нигерии суд приговорил священника и его подельника к смертной казни за убийство семилетнего Казима Рафиу ради проведения ритуала. Об этом сообщает Vanguard.

Инцидент произошел в городе Икороду. Подсудимых подозревали в том, что они отрезали ребенку голову и закопали ее под алтарем церкви, а тело выбросили в канал. Им предъявили обвинение в сговоре с целью совершения убийства и убийстве.

Пастор Эрминоле Адетокунбо и Адедойина Ойеканми сначала отказывались признать вину в содеянном, но затем признались в совершении преступления. После признания вины суд пересмотрел факты по делу, и прокурор потребовал соответствующего наказания. Адвокат просила суд проявить милосердие и утверждала, что ее клиенты осознали свои ошибки и полны раскаяния. Судья был непреклонен, и мужчины получили приговор в виде высшей меры наказания за убийство.

«Обвиняемые совершили отвратительное преступление и не заслуживают никакого милосердия. Они жестоко и намеренно убили семилетнего мальчика. Они лишили его и его семью светлого будущего», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из региона Большая Аккра в Гане попытался устроить человеческое жертвоприношение и попался. Он решил принести дочь в жертву в ходе ритуала, который должен был принести ему богатство.

