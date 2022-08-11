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Известный европейский лоукостер заявил об уходе эпохи билетов за один евро

Ryanair не будет продавать дешевые авиабилеты за один и 10 евро из-за роста цен на топливо

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ирландский лоукостер Ryanair больше не будет продавать авиабилеты по самым дешевым тарифам в размере 1 и 10 евро. Такое заявление сделал исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири в эфире радио BBC.

Глава известной низкобюджетной авиакомпании объяснил, что рост цен связан со стремительным подорожанием авиационного топлива. Так, средняя стоимость авиабилета европейского перевозчика теперь вырастет с примерно 40 евро (2,4 тысячи рублей) в прошлом году до примерно 50 евро (3 тысячи рублей) в течение следующих пяти лет.

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«Нет никаких сомнений в том, что среди всех лоукостеров мы предлагаем самые дешевые тарифы — билеты по 1 евро, 0,99 евро и даже по 9,99 евро. Я думаю, вы больше не увидите таких цен в ближайшие несколько лет. Эпоха перелетов за 10 евро ушла», — заявил О'Лири.

Тем не менее в Ryanair рассчитывают, что, несмотря на рост стоимости топлива, который также сказывается на увеличении счетов за электроэнергию и падению доходов населения, люди будут искать более дешевые варианты путешествий, а не сокращать количество перелетов.

Ранее в июне британский лоукостер EasyJet продал пассажиркам билеты на несуществующие места в 26-м ряду. О том, что в самолете всего 25 рядов, девушки узнали во время посадки на рейс.

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Дарья Рыбак
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