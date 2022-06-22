EasyJet продал пассажиркам билеты на несуществующие места в самолете

Британский лоукостер продал пассажиркам билеты на несуществующие места в 26-м ряду. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям издания, Дейзи Барр (Daisy Barr) с подругой приобрели билеты у перевозчика EasyJet и только во время посадки на рейс узнали, что в самолете всего 25 рядов. Вначале девушки постояли на том месте, где должны были быть их сиденья, а потом пошли искать свободные места в салоне самостоятельно.

Как рассказали туристки, члены экипажа даже не попытались им помочь. «На борту, к счастью, оказалось несколько незанятых кресел. Но мы испытали душевную турбулентность», —пошутила девушка.

Путешественницы сняли свою жалобу на видео, а потом выложили в TikTok. Ролик сразу стал вирусным и набрал десятки тысяч лайков и комментариев. Многие писали, что EasyJet и раньше продавал билеты на места, которых нет в самолете. «Я попадала в такую же ситуацию на двух рейсах», «Мне сказали, чтобы я занял чужое место, в итоге на меня еще и наорали», «Наконец-то они сделали это. Теперь на рейсах появились стоячие места!» — писали пользователи.

Ранее пассажир, летевший из Европы в Азию на борту Boeing 787, отказался уступить место матери с младенцем и прослыл грубияном. В результате бортпроводники нашли два свободных места в первых рядах лайнера и пересадили пассажиров туда.