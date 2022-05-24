Пассажир самолета позаботился о своем комфорте и прослыл грубым в сети

Пользователи Reddit раскритиковали авиапассажира за отказ уступить место матери с ребенком

Пассажир самолета прослыл грубым в сети из-за отказа уступить место матери с ребенком. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

Инцидент произошел во время полета из Европы в Азию на борту Boeing 787. По словам туриста, они с женой заранее позаботились о своем комфорте и заказали билеты на десятичасовой рейс, доплатив за места у прохода с дополнительным пространством для ног. При посадке к нему обратилась женщина с младенцем с просьбой поменяться местами с ее мужем, чтобы он мог помогать с ребенком во время перелета. В ответ пассажир отказался уступать свое кресло. Позже семья вызвала стюардессу, которая также попросила авиапассажира пересесть, однако получила отрицательный ответ. В итоге члены экипажа нашли два свободных места в первых рядах самолета и пересадили пассажиров туда.

Пост мужчины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Часть юзеров раскритиковали путешественника, назвав его эгоистом и обвинив в безразличии к детям. «Полет с ребенком — это ад особого рода, вам нужно было войти в положение той семьи», «Многие молодые родители с трудом находят время на сон, не говоря уже о том, чтобы не забыть зайти на сайт авиакомпании и выбрать место в самолете», «Глупо выкупать места у прохода в надежде, что рядом с вами никто не сядет», «Эгоисты», «Могли бы и помочь, все-таки младенец», — писали они в комментариях.

Однако многие пользователи поддержали решение пассажира. «Все правильно сделал», «Вы заплатили за места, они по праву ваши», «Если они хотели сидеть рядом, то следовало забронировать места заранее», «Ребенок не привилегия», «Им надо было лучше планировать свой полет», — отмечали они.

Ранее, в феврале, стюардесса американских авиалиний раскрыла неочевидную причину, по которой менять место в самолете, предварительно не предупредив членов экипажа, опасно. По ее словам, перед взлетом проводятся обязательные процедуры взвешивания и балансировки — таким образом члены экипажа убеждаются, что лайнер готов к взлету.