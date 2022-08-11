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Сбер восстановил доступ к приложению после сбоя

Сбер восстановил доступ к приложению банка после жалоб на сбои

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сбер восстановил доступ к приложению банка после того, как некоторые пользователи пожаловались на сбой в его работе. Об устранении неполадок сообщает РИА Новости.

В колл-центре банка объяснили, что вход приложение был временно ограничен из-за технических работ. После их окончания доступ к приложению был полностью восстановлен. При этом представители банка заверили, что все системы работают в штатном режиме.

О том, что пользователи столкнулись с проблемами при входе в приложение Сбера, сообщалось ранее в четверг, 11 августа. При попытке зайти в приложение некоторые видели уведомления об отсутствии соединения с интернетом. Другие сталкивались с сообщением «Эта сеть небезопасна. Пожалуйста, подключитесь к другой сети».

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Ксения Кривотулова
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