Открывающие нижнее белье брюки популярного бренда стали предметом споров в сети

Открывающие нижнее белье ковбойские брюки-чапы бренда Shein стали предметом споров в сети

Популярный китайский ретейлер Shein выпустил новую модель брюк, которая стала предметом споров в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter-аккаунте компании.

Так, внимание юзеров привлекли штаны, сделанные наподобие традиционных чап — части ковбойской формы, которая надевалась поверх брюк. Упомянутое изделие отличают широкие расклешенные штанины и полностью открывающие нижнее белье вырезы спереди и сзади.

На размещенных кадрах из каталога бренда модель позировала в чапах лавандового цвета, белых плавках и топе с накладными карманами. Пользователи сети разделились во мнениях относительно данной вещи. «Мне очень нравятся! В реальности выглядят так же, как и не фото», «Ношу их на вечеринки! Хорошее качество ткани и посадки», «Великолепные брюки», — писали одни юзеры. «Что это такое?», «Shein, у вас все в порядке?», «Как это произошло?» — критиковали другие.

В июле модный бренд Fashion Nova выпустил декорированные стразами стринги, которые стали предметом споров в сети. Ретейлер запустил в продажу новое откровенное бикини с плавками-стрингами на тонких завязках и металлической деталью, украшенной блестящими кристаллами. Юзеры не оценили купальник, отметив дискомфорт, который могут вызвать элементы из металла.