Новые стринги популярного бренда стали предметом споров в сети

Откровенные стринги со стразами бренда Fashion Nova стали предметом споров в сети

Популярный модный бренд Fashion Nova выпустил декорированные стразами стринги, которые стали предметом споров в сети. Соответствующие комментарии появились под публикацией в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

Ретейлер запустил в продажу новое откровенное бикини с плавками-стрингами на тонких завязках и металлической деталью, украшенной блестящими кристаллами. Известно, что стоимость упомянутого изделия в интернет-магазине составляет 77 фунтов стерлингов (около 5,3 тысячи рублей).

Пользователи сети разделились во мнениях относительно данного купальника. «Мне страшно на это смотреть», «Мои ягодицы болят от одного только взгляда на эти плавки», «Выглядит ужасно», — критиковали одни юзеры.

Другие же, напротив, сочли вещь необычной и признались, что готовы приобрести ее. «Не это ли самые красивые стринги в мире?», «Я покупала их для медового месяца. Сидят безупречно», «Прекрасны! Мужу очень нравится, когда я в них», — писали покупатели.

Ранее в июле крупный онлайн-ретейлер Shein раскритиковали за переизбыток ретуши на телах моделей на рекламных фото. Возмущение пользователей сети вызвали снимки манекенщиц, демонстрирующих откровенные бикини с глубокими вырезами на бедрах и тонкими ластовицами. Юзеров смутила чрезмерно гладкая кожа манекенщиц в интимных зонах.