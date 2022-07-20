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Покупатели раскритиковали Shein за чрезмерный фотошоп на телах моделей в бикини

Онлайн-ретейлер Shein раскритиковали в сети за фотошоп на телах моделей в бикини

Фото: SHEIN

Крупный онлайн-ретейлер Shein раскритиковали за переизбыток ретуши на телах моделей на рекламных фото. Соответствующие комментарии появились под публикациями в официальном сообществе компании на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, возмущение пользователей сети вызвали снимки манекенщиц, демонстрирующих откровенные бикини с глубокими вырезами на бедрах и тонкими ластовицами.

По мнению юзеров, данные фасоны купальников не выполняют свое функциональное назначение и являются опасными для здоровья. Кроме того, их смутила чрезмерно гладкая кожа манекенщиц в интимных зонах. «Уровень фотошопа — десять из десяти», «Это купальники для Барби?», «Мазь от грибковых заболеваний прилагается?», «Носовые платки и то больше», «Эти трусы можно использовать вместо зубной нити», — писали в соцсетях ретейлера.

В мае плюс-сайз-модель Сара Остигай пожаловалась на модный бренд, который использовал предварительно отретушированные без ее ведома фото. Активистка бодипозитива сообщила, что перед публикацией ее растяжки на теле были удалены с помощью инструментов фотошопа. Название марки девушка не раскрыла, так как сотрудничество носило коммерческий характер.

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Полина Гераскина
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