Плюс-сайз-модель пожаловалась на модный бренд за ретушь растяжек на ее фото

Daily Star: модель Сара Остигай раскритиковала модный бренд, удаливший растяжки на ее теле

Плюс-сайз-модель Сара Остигай пожаловалась на модный бренд, который использовал предварительно отретушированные без ее ведома фото. Историей девушки поделились журналисты Daily Star.

Активистка бодипозитива сообщила, что перед публикацией растяжки на ее теле были удалены с помощью инструментов ретуши. Остигай не раскрыла название бренда, так как сотрудничество с ним носило коммерческий характер, и согласно модельному контракту она не может выражать недовольство публично.

Девушка раскритиковала работодателя в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), разместив снимок своего тела в бикини крупным планом. На фото юзерша показала свои объемные формы, растяжки и веснушки, которыми покрыты ее лицо, грудь и плечи. «Я расстроена, но не могу заявить об этом, потому что не имею права голоса, работая моделью», — заявила она.

Подписчики поддержали девушку в комментариях. «Ты так красива!», «Великолепна!», «Растяжки — нормально. Здесь нечего стыдиться», «Подобные особенности не делают нас менее привлекательными. Спасибо, что делитесь», — писали пользователи сети.

Ранее в мае модель Бри Ленеган показала фотографии без ретуши и восхитила подписчиков. Девушка продемонстрировала обратную сторону безупречных снимков в соцсетях, призвав поклонников не сравнивать себя с другими. Юзерша опубликовала свои фото при поставленном свете и в определенных позах, а затем — в расслабленном состоянии, в котором заметны складки и округлый живот.