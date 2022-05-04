Модель показала фото без ретуши и восхитила поклонников

Daily Star: модель Бри Ленеган восхитила подписчиков, показав целлюлит на фото в соцсети

Модель Бри Ленеган продемонстрировала целлюлит и округлый живот на фото без ретуши и восхитила поклонников. Ее публикацией в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовалась редакция Daily Star.

Поклонница бодипозитива разместила серию снимков в белье, на которых показала подписчикам обратную сторону идеальных публикаций в соцсетях. На одних фото девушка позировала, выбирая наиболее выгодные ракурсы, а на других расслабляла тело.

Ленеган использовала различные приемы, которые позволяют казаться стройнее на фото: втягивала живот, выгибала спину и отводила бедра назад. После чего блогерша сравнила получившийся результат с кадрами, сделанными в более естественных позах. На последних был заметен целлюлит, растяжки, складки и объемный живот.

Фото: @breeelenehan

«Если вам нравится ваша фигура только в определенном положении, то это не любовь к себе, а самообъективация. Мне нравятся соцсети, но здесь все стараются казаться лучшей версией себя. По этой причине многие люди сравнивают себя с другими», — отметила модель.

Ролик набрал более 41 тысячи лайков и вызывал интерес у пользователей сети. «Спасибо тебе за это напоминание. Порой мы смотрим на свое тело через искаженную призму навязанных идеалов», «Обожаю! Продолжай в том же духе!», «Ты всегда поднимаешь мне настроение», — высказывались юзеры в комментариях.

Ранее в апреле модель англо-индийского происхождений Наташа Сандху раскрыла простой способ, который позволит спрятать живот на фото в купальнике. Для сравнения девушка показала свои фото в расслабленном положении, а затем приняла позу, благодаря которой фигура визуально стала стройнее. Для этого девушка скрестила ноги и подтянула плавки вверх.

