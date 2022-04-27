Модель раскрыла простой способ спрятать живот на фото в купальнике

Daily Star: модель Наташа Сандху показала, как скрещиванием ног уменьшить живот на фото

Модель англо-индийского происхождения Наташа Сандху раскрыла простой способ, который позволит визуально уменьшить живот на фото в купальнике. Ее методом заинтересовалась редакция Daily Star.

В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) блогерша разместила видео, на котором запечатлен упомянутый лайфхак. На кадрах девушка позировала в бикини красного цвета.

Сперва Сандху показала тело в расслабленном положении, положив одну руку на бок. Затем она выпрямила спину, поставила ноги крест-накрест и слегка отвела бедра назад. После этого юзерша подтянула руками плавки вверх и тем самым спрятала живот. По словам модели, данная поза подходит как для обладательниц пышных форм, так и для тех, кто жалуется на вздутие живота.

Фото: @natashamsandhu

Пользователей сети восхитил ролик блогерши, о чем они принялись писать в комментариях. «Мне нравится видеть такие посты в своей ленте», «Это то, почему я подписалась на тебя», «Как легко можно обмануть с помощью фото в соцсетях», — высказывались подписчики.

Ранее в марте блогерша Хейли Мэдиган показала свою фигуру на фотографии без обработки и удивила поклонников. Для сравнения девушка разместила отретушированный снимок, сделанный при хорошем освещении, и кадр вблизи, на котором были заметны целлюлит и растяжки. Таким способом модель призвала женщин принять особенности своего тела.