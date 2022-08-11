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Российский школьник покончил с собой после ссоры с отцом

В Екатеринбурге 17-летний школьник покончил с собой после ссоры с отцом из-за уборки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге 17-летний школьник покончил с собой после ссоры с отцом из-за уборки. Об этом сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По данным издания, россиянин попросил сына прибраться в комнате и вымыть посуду. Подростку это не понравилось, он заявил отцу, что уйдет к бабушке.

«Мужчина вышел из комнаты, а потом нашел сына мертвым», — отметил собеседник KP.RU. Семья мальчика до случившегося характеризовалась положительно.

Погибший подросток хорошо учился в школе и в последнее время не конфликтовал со сверстниками. С отцом он проживал фактически с самого рождения. Мать не общалась с мальчиком с 2014 года.

Сотрудники полиции изъяли одежду школьника и телефон. Материалы проверки уже передали в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области две 13-летние девочки покончили с собой в парке поселка Ровеньки. Следователи начали выяснять обстоятельства гибели детей.

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Анна Щербакова
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