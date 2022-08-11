Обслуживающая «Северный поток» Siemens понесла убытки впервые за 12 лет

Компания Siemens понесла квартальный убыток впервые за 12 лет

Немецкий промышленный и технологический конгломерат Siemens впервые за почти 12 лет понес убытки в размере 1,66 миллиарда евро из-за списаний стоимости доли в Siemens Energy, передает РИА Новости.

Это первый квартальный убыток для компании с четвертого квартала 2010 года. При этом выручка выросла на 11 процентов, до 17,87 миллиарда евро. Показатель превзошел консенсус-прогноз, составленный Siemens (17,47 миллиарда евро). Решение уйти из России обошлось предприятию в 442 миллиона евро.

Стоимость заказов немецкой компании за три месяца выросла на семь процентов, до 22,07 миллиарда евро. В предыдущем квартале стоимость заказов взлетела на 32 процента. Прибыль в промышленном бизнесе Siemens увеличилась на 27 процентов, до 2,88 миллиарда евро. Ранее компания заявила, что может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток», несмотря на прекращение деятельности в России.

В марте Siemens Energy объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. В мае немецкий концерн принял решение об уходе с российского рынка, запустив процедуру прекращения производственной деятельности на территории страны.