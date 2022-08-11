Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Обслуживающая «Северный поток» Siemens понесла убытки впервые за 12 лет

Компания Siemens понесла квартальный убыток впервые за 12 лет

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Немецкий промышленный и технологический конгломерат Siemens впервые за почти 12 лет понес убытки в размере 1,66 миллиарда евро из-за списаний стоимости доли в Siemens Energy, передает РИА Новости.

Это первый квартальный убыток для компании с четвертого квартала 2010 года. При этом выручка выросла на 11 процентов, до 17,87 миллиарда евро. Показатель превзошел консенсус-прогноз, составленный Siemens (17,47 миллиарда евро). Решение уйти из России обошлось предприятию в 442 миллиона евро.

Стоимость заказов немецкой компании за три месяца выросла на семь процентов, до 22,07 миллиарда евро. В предыдущем квартале стоимость заказов взлетела на 32 процента. Прибыль в промышленном бизнесе Siemens увеличилась на 27 процентов, до 2,88 миллиарда евро. Ранее компания заявила, что может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток», несмотря на прекращение деятельности в России.

В марте Siemens Energy объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. В мае немецкий концерн принял решение об уходе с российского рынка, запустив процедуру прекращения производственной деятельности на территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Эстония перечислила категории россиян с разрешенным въездом в страну
В одной из школ Кабула произошел взрыв
Россиянам начали предлагать избавиться от «замороженных» активов
Найдены снижающие риск деменции виды досуга
Устроивших драку с полицейскими в московском метро отправили в колонию
Обслуживающая «Северный поток» Siemens понесла убытки впервые за 12 лет
Съемки спин-оффа «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса
Названы плюсы и минусы жизни в одном из районов на юге Москвы
Туристов предупредили о мелких пакостях в адрес россиян в Финляндии
Винер нашла профессию для сестер Авериных после ухода из спорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.