Siemens объявила об уходе с российского рынка

Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

Немецкий концерн Siemens принял решение об уходе с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине. О сворачивании бизнеса в России компания заявила на своем сайте.

В пресс-релизе отмечается, что компания уже начала процедуру прекращения производственной деятельности на территории России. «Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине и нацелены на поддержку нашего народа и оказание гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

2 марта Siemens Energy AG объявила о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Тогда представитель компании заявил, что Siemens продолжает «локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. Среди прочего ей принадлежит 65 процентов в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике. Еще у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы»: там выпускают, в том числе, электрички «Ласточка».