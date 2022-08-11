Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Продажи смартфонов Samsung и Apple в России рухнули

«Ъ»: доля смартфонов Samsung и Apple в России снизилась из-за проблем с поставками

Фото: Anh Nhat / Unsplash

Китайская компания Realme обошла Samsung и Apple вместе взятые по продажам смартфонов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изучившие отчет МТС за июль журналисты заметили, что Xiaomi заняла первое место в России по продажам смартфонов с долей 42 процента. На втором месте оказалась Realme, которая получила долю 17 процентов. Доли прежних лидеров — Samsung и Apple — стремительно рухнула: в июле она составила 8,5 и 7 процентов против 10,9 и 9,7 процента месяцем ранее соответственно. На четвертое место вышел бренд Tecno, получивший 7,5 процента.

В денежном выражении по продажам первое место также заняла Xiaomi, которая вместе с брендом Poco получила долю 35 процентов. На второй позиции оказалась Apple — 25 процентов, на третьем — Realme, которая получила 12,5 процента. Ниже расположились Samsung и Tecno — 11 и 4 процента соответственно. Опрошенные журналистами «Ъ» эксперты предположили, что доли Samsung и Apple снизились из-за проблем с поставками.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

По словам исполнительного директора diHouse Андрея Тарасова, прямой импорт устройства Samsung и Apple полностью прекратился. Тарасов отметил, что параллельный импорт этих девайсов не работает в нужном для замещения объеме. В «Марвел-Дистрибуции» подчеркнули, что доля китайских смартфонов выросла также из-за того, что продукция становится сильнее. В компании заявили, что при плохих поставках доля А-брендов может просесть ниже 10 процентов до конца года.

Ранее аналитики агрегатора Price.ru спрогнозировали подорожание смартфонов на 10–15 процентов в России к осени. Летом же устройства из-за «сезонного затишья» подешевели на 2–5 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Эстония перечислила категории россиян с разрешенным въездом в страну
В одной из школ Кабула произошел взрыв
Россиянам начали предлагать избавиться от «замороженных» активов
Найдены снижающие риск деменции виды досуга
Устроивших драку с полицейскими в московском метро отправили в колонию
Обслуживающая «Северный поток» Siemens понесла убытки впервые за 12 лет
Съемки спин-оффа «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса
Названы плюсы и минусы жизни в одном из районов на юге Москвы
Туристов предупредили о мелких пакостях в адрес россиян в Финляндии
Винер нашла профессию для сестер Авериных после ухода из спорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.