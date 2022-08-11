Бойцы ЛНР заявили о сжигании ВСУ оставленных на поле боя тел наемников

Разведчики ЛНР заявили, что ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела иностранных наемников

Разведывательный батальон народной милиции ЛНР обнаружил под Соледаром в ДНР обгоревшие тела украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали разведчики, тела были расположены рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. Бойцы предположили, что украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении.

Разведчики считают, что это останки иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Сожгли их для того, чтобы затруднить идентификацию.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении пункта формирования «Иностранного легиона». Удар был нанесен по объекту в населенном пункте Выводово, уточнили в ведомстве. В результате были ликвидированы более 80 иностранных наемников, приехавших сражаться на стороне ВСУ.