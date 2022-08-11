Разведка ЛНР уличила солдат ВСУ в сжигании оставленных на поле боя тел наемников

Разведка ЛНР: украинские военные сжигают оставленные на поле боя тела наемников

Бойцы разведывательного батальона народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) рассказали РИА Новости об обнаруженных обгоревших телах.

Уточняется, что находка была сделана во время разведвыхода под городом Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). По словам собеседников агентства, тела находились рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов.

Как предположили разведчики республики, это останки иностранных наемников, воевавших на стороне Киева. Они также выразили мнение, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) облили тела топливом и подожгли при отступлении, чтобы затруднить идентификацию.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении пункта формирования «Иностранного легиона». Удар был нанесен по объекту в населенном пункте Выводово, уточнили в ведомстве. В результате были ликвидированы более 80 иностранных наемников, приехавших сражаться на стороне ВСУ.