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Разведка ЛНР уличила солдат ВСУ в сжигании оставленных на поле боя тел наемников

Разведка ЛНР: украинские военные сжигают оставленные на поле боя тела наемников

Фото: Edgar Su / Reuters

Бойцы разведывательного батальона народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) рассказали РИА Новости об обнаруженных обгоревших телах.

Уточняется, что находка была сделана во время разведвыхода под городом Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). По словам собеседников агентства, тела находились рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов.

Как предположили разведчики республики, это останки иностранных наемников, воевавших на стороне Киева. Они также выразили мнение, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) облили тела топливом и подожгли при отступлении, чтобы затруднить идентификацию.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении пункта формирования «Иностранного легиона». Удар был нанесен по объекту в населенном пункте Выводово, уточнили в ведомстве. В результате были ликвидированы более 80 иностранных наемников, приехавших сражаться на стороне ВСУ.

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Марина Совина
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