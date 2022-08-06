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Минобороны заявило об уничтожении пункта формирования «Иностранного легиона»

МО РФ заявило о ликвидации 80 наемников при ударе по пункту «Иностранного легиона»

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / Unsplash

Воздушно-космические силы (ВСК) России уничтожили опорный пункт формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен по объекту в населенном пункте Выводово. В результате были ликвидированы более 80 иностранных наемников, приехавших сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, было уничтожено 11 единиц специальной техники.

Ранее в августе стало известно, что артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников в населенном пункте Русская Лозовая под Харьковом. Уточнялось, что были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников.

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Варвара Кошечкина
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