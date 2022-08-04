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Под Харьковом уничтожили группу испаноговорящих наемников

Под Харьковом артиллеристы союзных сил уничтожили группу испаноговорящих наемников

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Под Харьковым в населенном пункте Русская Лозовая артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников, точных сведений об их гражданстве пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из артподразделений союзных сил.

«30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», — рассказал один из военнослужащих. Он уточнил, что огневое поражение нанесли силами союзной артиллерии. «Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», — рассказал источник агентства.

Накануне Испания отказалась от идеи поставлять Украине танки Leopard из-за «абсолютно плачевного» состояния боевых машин. Об этом сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

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