Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard

Министр обороны Испании Роблес сообщила об отказе страны поставлять Украине танки Leopard

Испания отказалась от идеи поставлять Украине танки Leopard из-за «абсолютно плачевного» состояния боевых машин. Об этом сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес, передает El Mundo.

По словам главы военного ведомства, данные танки, хранящиеся на военной базе Сарагоса, не могут быть сданы в использование из-за повышенного риска.

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить на Украину, потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном положении», — заявила Роблес.

О планах королевства поставить боевые машины Украине стало известно в середине июля. Тогда информированные источники сообщали, что Министерство обороны Испании намерено передать Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров (БТР) М113. Военная техника, которую Мадрид готовит к передаче, на данный момент не используется и законсервирована на складах. Весной Испания направила Украине десять самолетов с наступательным вооружением.