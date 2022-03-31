Испания отправила наступательное вооружение на Украину

Правительство Испании направило десять самолетов с наступательным вооружением Украине

Правительство Испании направило десять самолетов с наступательным вооружением Украине. Об этом рассказала министр обороны королевства Маргарита Роблес, цитату приводит РИА Новости.

Она также напомнила, что Испания уже отправила Украине гуманитарную помощь и хочет и дальше помогать украинцам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса продолжать поставлять вооружение Киеву, потому что он «борется за наши ценности, свободу и демократию». Кроме того, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что следует удвоить количество поставляемого Украине оружия и удвоить санкции против России. По ее мнению, только дальнейшая эскалация нынешней тактики западных стран может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.